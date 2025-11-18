7°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Uit­zon­der­lijk: ook enke­le Brug­se musea dicht door staking

Brugse musea 01

De nationale staking is ook voelbaar in sommige openbare diensten. Zo zijn in Brugge enkele stedelijke musea niet opengegaan. En dat is toch wel heel uitzonderlijk.

Dat is onder meer het geval met het Gruuthuusemuseum aan De Dijver. Een blad aan de toegangsdeur wijst bezoekers op de sluiting. Brugge telt dertien museumlocaties, ook het Sint-Janshospitaal, de bijhorende Apotheek en de Museumshop bleven vandaag dicht. 

Brugse musea 01

Het Belfort beklimmen of een bezoek aan het Groeningemuseum was wel mogelijk. De Brugse musea hebben ruim 200 medewerkers, naar schatting zes op de tien legden vandaag het werk neer.

De redactie

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden