De nationale staking is ook voelbaar in sommige openbare diensten. Zo zijn in Brugge enkele stedelijke musea niet opengegaan. En dat is toch wel heel uitzonderlijk.
Dat is onder meer het geval met het Gruuthuusemuseum aan De Dijver. Een blad aan de toegangsdeur wijst bezoekers op de sluiting. Brugge telt dertien museumlocaties, ook het Sint-Janshospitaal, de bijhorende Apotheek en de Museumshop bleven vandaag dicht.
Het Belfort beklimmen of een bezoek aan het Groeningemuseum was wel mogelijk. De Brugse musea hebben ruim 200 medewerkers, naar schatting zes op de tien legden vandaag het werk neer.
