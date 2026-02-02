11°C
Nieuws
Diksmuide

Brand in loods in Oost­ker­ke onder con­tro­le: Hou ramen en deu­ren gesloten”

Brand in loods met varkens in Oostkerke

In Oostkerke (Diksmuide) brak er dinsdagnamiddag brand uit in een loods in de Kaaskerkestraat. Hulpdiensten snelden volop ter plaatse, omdat het ging over een uitslaande brand. Het vuur is ondertussen onder controle.

Dinsdag rond 15.30 uur werd de brandweer van zone Westhoek voor een uitslaande loodsbrand langs de Kaaskerkestraat in Diksmuide opgeroepen. In een leegstaande loods, waar een varkensstal gevestigd is, brak er brand uit en dat zorgde voor heel wat rookontwikkeling. Ondertussen is het vuur onder controle. 

In de loods ernaast waren wel varkens aanwezig, maar de dieren bleven gelukkig ongedeerd. De loods wordt voor de zekerheid geventileerd. De brandweer van zone Westhoek raadt voorlopig aan om ramen en deuren gesloten te houden, en de ventilatie uit te schakelen. Momenteel is een adviseur voor gevaarlijke stoffen ter plaatse, omdat er mogelijk sprake is van asbest.

