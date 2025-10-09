In West-Vlaanderen gingen al 182 varkenshouders in op de uitstapregeling. Daardoor zijn er nu een kleine 180.000 varkens minder. De betrokken West-Vlaamse boeren kregen hiervoor in totaal bijna 21 miljoen euro., aan een gemiddelde van 125 euro per varken. Toch zijn er nog altijd 2,6 miljoen varkens in West-Vlaanderen, meer dan de helft van alle varkens in Vlaanderen.

Niet evident

“Voor veel varkenshouders is ingaan op de uitstapregeling niet evident,” zegt Bekaert. “Het gaat vaak om bedrijven waar generaties lang hard is gewerkt. Boeren die beslissen om te stoppen, nemen een moeilijke maar moedige beslissing.”

“Maar we moeten echt naar minder stikstof. Om onze gezondheid en onze natuur te beschermen. Maar ook onze economie en jobs te beschermen. Als we niet genoeg doen om de stikstofuitstoot te verlagen dreigt een vergunningsstop. Dan valt onder andere de bouwsector grotendeels stil. Dat zou een catastrofe zijn voor de economie, de jobs en de koopkracht van gewone werkende mensen. Zo’n stikstofcrisis zoals Nederland die gekend heeft, wil niemand.”

Nog budget over

Volgens Bekaert zitten we nog maar aan één vijfde van wat er nodig is. En drie vierde van het budget blijft nog over. “Minister Brouns moet meer actie ondernemen. Er is budget over én we halen niet de doelen die we wilden halen. Dan is het duidelijk dat de minister meer kán doen en meer móet doen. Om onze natuur, gezondheid, economie én de boeren te beschermen,“ zo besluit Bekaert.