Burgemeester Sandy Evrard wijst er op dat de toren al jaren open is voor het publiek, ook voor het uitkijkplatform in het kader van Horizon 2022 er kwam. Mochten de klagers gelijk halen, dan is dat een precedent voor heel Vlaanderen, zegt Evrard nog. ‘Wat doen we dan met de Broeltorens in Kortrijk en het Belfort in Brugge?’