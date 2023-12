De ravage in de bakkerij van het Bellegems brood is na de brand van afgelopen zondag enorm. Bart Verbrugge, verzekeringsmakelaar: "Eerst dacht hij dat er nog een oud brood in de oven zat, maar dat was het duidelijk niet. Daarna is hij naar boven gelopen, naar de meelzolder. Er waren daar dan al serieuze vlammen. Geen leuk verhaal voor niemand, en zeker niet voor een bakker die net als zijn grootvader en vader vroeger, de bakkerij heel sterk runt en doet draaien."