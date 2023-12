Bellegems Brood is een familiebedrijf van de derde generatie langs de Walleweg in Bellegem, Kortrijk. Zondagavond breekt een brand uit als ze in de bakkerij bezig zijn met het voorverwarmen van de ovens. Wellicht is de brand ontstaan in de meelzolder.

De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar intussen was de brand al overgeslagen op het dak. Naast waterschade van het blussen, is ook een deel van het dak ingestort.

Als de ovens stuk zijn, betekent dat voor zaakvoerder Dominique een grote investering. Hij vreest voor het voortbestaan van de bakkerij, die al sinds 1954 brood bakt en ook levert aan supermarktketen Delhaize.