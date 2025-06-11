Bewoners betalen dagelijks 15 euro, maar klagen dat er vanalles misloopt. Noodknoppen die niet werken, het restaurant dat amper open is en beloofde diensten blijven uit. “We verwachten dat een uitbater zijn beloftes nakomt. Dat was hier niet het geval,” klinkt het bij de eigenaars.

Volgens Vulpia is er sprake van contractbreuk en lopen de verliezen hoog op. “We vragen daarvoor een correcte compensatie,” stelt het bedrijf. De zaak komt volgende week voor de vrederechter.

Vulpia is niet onbesproken: Agentschap Zorg en Gezondheid zette Huis aan Zee onlangs nog onder verhoogd toezicht, net als La Vigie in Koksijde. Na twee controles bleek dat er veel te weinig personeel aan de slag was en ook de gebouwen zelf laten te wensen over.