Woonzorgnetwerk Vulpia heeft intussen nog altijd geen officiële opzegging ontvangen. Maar als het zover is, zullen ze hun service in La Vigie wel gewoon blijven aanbieden tot het einde, klinkt het. De CEO van Vulpia wil vooral duidelijk maken dat eigenaars bij de aankoop andere beloftes kregen dan de service die zij aanbieden. Luc Van Moerzeke, CEO Vulpia: “Ik begrijp de eigenaars zeer goed, zij hebben een flat gekocht op basis van een pakket beloftes die zij vandaag onvoldoende ingevuld zien. De ontwikkelaar heeft beloftes gedaan op het moment van de verkoop. Daarna kom je daar als operator die beloftes maakt op basis van een dienstenovereenkomst. Daar is, heel dikwijls, in de praktijk een discrepantie. En dan begrijp ik dat je als eigenaar gefrustreerd kan zijn.”