Nieuws
Brugge

Twin­ti­ger over­le­den na klap tegen elek­tri­ci­teits­paal in Lissewege

Bij een ernstig verkeersongeval in Lissewege, bij Brugge, is een 29-jarige Bruggeling om het leven gekomen. Dat bevestigt de lokale politie van Brugge. Het slachtoffer kwam met zijn voertuig tegen een elektriciteitspaal terecht.

Een passant ontdekte het verkeersongeval rond 5.15 uur langs de Ter Doeststraat. Een voertuig was er duidelijk tegen een elektriciteitspaal gebotst, waardoor de paal zelfs brak. De hulpdiensten gingen nog ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. De 29-jarige Bruggeling bleek al overleden te zijn.

De Brugse lokale politie onderzoekt nu de precieze omstandigheden van het ongeval. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe en wanneer het slachtoffer met zijn wagen naast de weg belandde. Volgens de eerste vaststellingen waren er bij het incident geen andere voertuigen betrokken.

Belga
Ongeval

