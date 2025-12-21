Een passant ontdekte het verkeersongeval rond 5.15 uur langs de Ter Doeststraat. Een voertuig was er duidelijk tegen een elektriciteitspaal gebotst, waardoor de paal zelfs brak. De hulpdiensten gingen nog ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. De 29-jarige Bruggeling bleek al overleden te zijn.

De Brugse lokale politie onderzoekt nu de precieze omstandigheden van het ongeval. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe en wanneer het slachtoffer met zijn wagen naast de weg belandde. Volgens de eerste vaststellingen waren er bij het incident geen andere voertuigen betrokken.