Illustratiebeeld
De 22-jarige man die woensdag met een aanslag in het station van Oostende dreigde, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De verdachte was vrij onder voorwaarden, maar heeft die voorwaarden geschonden.
De lokale politiezone Oostende kreeg woensdagnamiddag een onrustwekkende melding over een man die mogelijk plannen had om een aanslag te plegen in het station van Oostende. Naar aanleiding van die melding werden meteen de nodige maatregelen genomen. Zo werd het station afgesloten en werden het trein- en tramverkeer volledig stilgelegd.
Rond 14.15 uur kon de politie de verdachte in de buurt van het station oppakken. De jongeman uit Oudenaarde bleek niets verdachts op zak te hebben. Ook een grondige sweeping van het station leverde geen verdachte elementen op. Volgens de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen liggen psychische problemen mogelijk aan de basis van de feiten.
Eerdere feiten
De twintiger bleek al verdacht te zijn in een Oost-Vlaams gerechtelijk onderzoek. In dat dossier was hij vrij onder voorwaarden. Naar aanleiding van het incident in Oostende werd de verdachte opnieuw voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Die besliste om hem aan te houden.
Volgende week zal de raadkamer in Oudenaarde moeten oordelen of de jongeman langer in de gevangenis moet blijven. Over de inhoud van het lopende onderzoek kan het Oost-Vlaamse parket niets kwijt.