De lokale politiezone Oostende kreeg woensdagnamiddag een onrustwekkende melding over een man die mogelijk plannen had om een aanslag te plegen in het station van Oostende. Naar aanleiding van die melding werden meteen de nodige maatregelen genomen. Zo werd het station afgesloten en werden het trein- en tramverkeer volledig stilgelegd.

Rond 14.15 uur kon de politie de verdachte in de buurt van het station oppakken. De jongeman uit Oudenaarde bleek niets verdachts op zak te hebben. Ook een grondige sweeping van het station leverde geen verdachte elementen op. Volgens de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen liggen psychische problemen mogelijk aan de basis van de feiten.

