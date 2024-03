Een jongeman belde op woensdag 14 februari rond 22 uur aan bij een huis in de buurt van de woning van Dirk De fauw (CD&V). De man vroeg naar de burgemeester. Dat wekte blijkbaar argwaan bij de bewoners, want ze verwittigden de politie. Even later kon de lokale politie van Brugge de verdachte aantreffen op de oprit van de woning van de burgemeester. Bij zijn arrestatie had de jongeman een mes in zijn handen.