Maar in juni stelde de stad enkele putten vast in de rijweg. “Tijdens de werken stelden we in het deel van de brug over de spoorweg plots enkele putten vast. Dat deel was op dat moment nog niet open voor het verkeer", zegt schepen Caroline Maertens.

De aannemer is nu bezig met de herstelling van het wegdek. Daarna kan er opnieuw geasfalteerd worden. Vanaf maandag 9 september kan autoverkeer dan ook over de spoorwegbrug via de Hallestraat richting de Grote Markt rijden.

Tijdens de werken kan het deel dat wel al open was, gewoon openblijven.