Twee West-Vlaamse projecten bekroond op eerste Architectuur Prijs Vlaanderen
© Dieter Daniëls
Twee West-Vlaamse projecten hebben een publieksjuryprijs gewonnen op de eerste editie van de Architectuur Prijs Vlaanderen. Het gaat om het woonproject Tuighuisstraat in Kortrijk en de uitbreiding van het NAVIGO Visserijmuseum in Koksijde.
Het project Tuighuisstraat, ontworpen door MAKER architecten in opdracht van woonmaatschappij SW+, geeft een nieuwe invulling aan een voormalige tuinwijk. Zeven percelen werden samengebracht tot een woonproject met appartementen, studio's en duplexwoningen. Een open gemeenschappelijke ruimte moet het contact tussen bewoners stimuleren.
De publieksjury looft vooral de manier waarop het project sociale huisvesting integreert in de stad. "Tuighuisstraat overtuigt door zijn coherente verhaal, zijn stedelijke inbedding en zijn vermogen om sociale huisvesting op een open en inclusieve manier te benaderen", klinkt het.
"Meer dan een museum alleen"
Ook het NAVIGO Visserijmuseum in Koksijde mocht een publieksprijs in ontvangst nemen. Het museum werd uitgebreid met een nieuw depotgebouw, een educatieve leskeuken en een bijkomende museale vleugel. Het ontwerp is van Havana architectuur, in opdracht van de gemeente Koksijde.
"Het museum overstijgt zijn rol als tentoonstellingsruimte en ontwikkelt zich tot een breed sociaal platform."
Volgens de publieksjury groeit NAVIGO daarmee uit tot meer dan een museum alleen. "Het NAVIGO Visserijmuseum vult het begrip ontmoeten op een veelzijdige en gelaagde manier in. Het museum overstijgt zijn rol als tentoonstellingsruimte en ontwikkelt zich tot een breed sociaal platform."
De vakjuryprijs van de eerste Architectuur Prijs Vlaanderen ging naar de renovatie van de Goujons Toren in Anderlecht.
© Dieter Daniëls