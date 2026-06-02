19°C
Aanmelden
Nieuws
Koksijde Kortrijk

Twee West-Vlaam­se pro­jec­ten bekroond op eer­ste Archi­tec­tuur Prijs Vlaanderen

Navigo

© Dieter Daniëls

Twee West-Vlaamse projecten hebben een publieksjuryprijs gewonnen op de eerste editie van de Architectuur Prijs Vlaanderen. Het gaat om het woonproject Tuighuisstraat in Kortrijk en de uitbreiding van het NAVIGO Visserijmuseum in Koksijde.

Het project Tuighuisstraat, ontworpen door MAKER architecten in opdracht van woonmaatschappij SW+, geeft een nieuwe invulling aan een voormalige tuinwijk. Zeven percelen werden samengebracht tot een woonproject met appartementen, studio's en duplexwoningen. Een open gemeenschappelijke ruimte moet het contact tussen bewoners stimuleren.

De publieksjury looft vooral de manier waarop het project sociale huisvesting integreert in de stad. "Tuighuisstraat overtuigt door zijn coherente verhaal, zijn stedelijke inbedding en zijn vermogen om sociale huisvesting op een open en inclusieve manier te benaderen", klinkt het.

Tuighuisstraat Kortrijk 1
Tuighuisstraat Kortrijk

"Meer dan een museum alleen"

Ook het NAVIGO Visserijmuseum in Koksijde mocht een publieksprijs in ontvangst nemen. Het museum werd uitgebreid met een nieuw depotgebouw, een educatieve leskeuken en een bijkomende museale vleugel. Het ontwerp is van Havana architectuur, in opdracht van de gemeente Koksijde.

"Het museum overstijgt zijn rol als tentoonstellingsruimte en ontwikkelt zich tot een breed sociaal platform."

Jury Architectuur Prijs Vlaanderen

Volgens de publieksjury groeit NAVIGO daarmee uit tot meer dan een museum alleen. "Het NAVIGO Visserijmuseum vult het begrip ontmoeten op een veelzijdige en gelaagde manier in. Het museum overstijgt zijn rol als tentoonstellingsruimte en ontwikkelt zich tot een breed sociaal platform."

De vakjuryprijs van de eerste Architectuur Prijs Vlaanderen ging naar de renovatie van de Goujons Toren in Anderlecht.

Navigo

© Dieter Daniëls

Redactie
Architectuur Prijs Vlaanderen

Meest gelezen

Ongeval Moorsele2
Nieuws
Update

Ongeval E403 Moorsele: autobestuurster gewond naar ziekenhuis
Vluchtongeval 2
Nieuws

Diefstal loopt uit de hand in Lendelede: slachtoffer meegesleurd met vluchtwagen
Molenstraat1
Nieuws
Update

Peuter (2) overleden na val in gracht in Middelkerke: "Zoiets zal nog lang nazinderen"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Bunkerdag

"Veel activiteiten waren helemaal volzet": Bunkerdag lokt 10.000 bezoekers
Bunkerdag

Communicatiebunker in Vlissegem voor het eerst open op Bunkerdag
710 BB LINKS aanvraagwindturbine

Voorlopig geen windturbine langs E17 op grens van Deerlijk en Waregem
IMG 7382

Nieuw stadspark aan zorgcampus ’t Huis in Kortrijk feestelijk geopend
Plaatsmolen pittem

Gerestaureerde Plaatsmolen in Pittem officieel heropend
Openluchtmuseum Izenberge

Historische drukkerij moet Bachten de Kupe extra bezoekers opleveren
Aanmelden