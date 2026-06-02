Het project Tuighuisstraat, ontworpen door MAKER architecten in opdracht van woonmaatschappij SW+, geeft een nieuwe invulling aan een voormalige tuinwijk. Zeven percelen werden samengebracht tot een woonproject met appartementen, studio's en duplexwoningen. Een open gemeenschappelijke ruimte moet het contact tussen bewoners stimuleren.

De publieksjury looft vooral de manier waarop het project sociale huisvesting integreert in de stad. "Tuighuisstraat overtuigt door zijn coherente verhaal, zijn stedelijke inbedding en zijn vermogen om sociale huisvesting op een open en inclusieve manier te benaderen", klinkt het.