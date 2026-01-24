Omstreeks twee uur loeide het alarm van de wagen. Een buurtbewoner die het kabaal opmerkte, verwittigde meteen de hulpdiensten. Toen die aankwamen waren er al uitslaande vlammen, meldt luitenant Frank Vandewiere. De brandweer begon meteen te blussen, maar kon niet verhinderen dat ook een bestelwagen getroffen werd.