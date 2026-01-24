Aanmelden
Nieuws
Harelbeke

Twee wagens vol­le­dig uit­ge­brand op par­king in Hulste

In Hulste, bij Harelbeke zijn vannacht twee wagens volledig uitgebrand. De brand startte bij een hybride BMW en sloeg nadien over op een geparkeerde bestelwagen.  

Omstreeks twee uur loeide het alarm van de  wagen. Een buurtbewoner die het kabaal opmerkte, verwittigde meteen de hulpdiensten. Toen die aankwamen waren er al uitslaande vlammen, meldt luitenant Frank Vandewiere. De brandweer begon meteen te blussen, maar kon niet verhinderen dat ook een bestelwagen getroffen werd. 

Het was een hybride wagen (die met een speciaal product geblust moet worden), daarom bleef de brandweer na de bluswerken ter observatie nog lange tijd bij de wagen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De redactie
Brand

