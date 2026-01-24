Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Hulste, bij Harelbeke zijn vannacht twee wagens volledig uitgebrand. De brand startte bij een hybride BMW en sloeg nadien over op een geparkeerde bestelwagen.
Omstreeks twee uur loeide het alarm van de wagen. Een buurtbewoner die het kabaal opmerkte, verwittigde meteen de hulpdiensten. Toen die aankwamen waren er al uitslaande vlammen, meldt luitenant Frank Vandewiere. De brandweer begon meteen te blussen, maar kon niet verhinderen dat ook een bestelwagen getroffen werd.
Het was een hybride wagen (die met een speciaal product geblust moet worden), daarom bleef de brandweer na de bluswerken ter observatie nog lange tijd bij de wagen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.