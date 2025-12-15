

De feiten speelden zich af op dinsdag 9 december 2025 op de Pottelberg in Kortrijk. Rond 11 uur merkte een patrouille van politiezone VLAS een verdacht voertuig met Franse nummerplaat op. Toen de inzittenden doorhadden dat ze gevolgd werden, probeerden ze te ontkomen.

“Het voertuig werd even later verlaten aangetroffen op een parking,” zegt de politie. “Een getuige zag hoe de wagen met gierende banden toekwam en hoe drie mannen te voet wegvluchtten.”

Kort daarna kon één verdachte in de buurt worden opgepakt. Hij hield het achtergelaten voertuig vanop afstand in het oog. Een half uur later dook een tweede man op bij de wagen. Ook hij werd gearresteerd. Het gaat om twee mannen van 42 en 45 jaar met respectievelijk de Oekraïense en Russische nationaliteit. Een derde verdachte is nog spoorloos.