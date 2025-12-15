Twee verdachten van autodiefstallen aangehouden na voorverkenning in Kortrijk
Illustratiefoto
In Kortrijk zijn twee mannen van 42 en 45 jaar aangehouden op verdenking van diefstal en bendevorming. Ze werden door de politie betrapt tijdens een voorverkenning voor mogelijke autodiefstallen. In hun wagen vond de politie onder meer een decoder en trackingapparatuur.
De feiten speelden zich af op dinsdag 9 december 2025 op de Pottelberg in Kortrijk. Rond 11 uur merkte een patrouille van politiezone VLAS een verdacht voertuig met Franse nummerplaat op. Toen de inzittenden doorhadden dat ze gevolgd werden, probeerden ze te ontkomen.
“Het voertuig werd even later verlaten aangetroffen op een parking,” zegt de politie. “Een getuige zag hoe de wagen met gierende banden toekwam en hoe drie mannen te voet wegvluchtten.”
Kort daarna kon één verdachte in de buurt worden opgepakt. Hij hield het achtergelaten voertuig vanop afstand in het oog. Een half uur later dook een tweede man op bij de wagen. Ook hij werd gearresteerd. Het gaat om twee mannen van 42 en 45 jaar met respectievelijk de Oekraïense en Russische nationaliteit. Een derde verdachte is nog spoorloos.
Trackingapp op smartphones
In de wagen trof de politie een decoder aan waarmee auto’s geopend en gestart kunnen worden. Daarnaast lagen er twee smartphones met een trackingapp. “Daarop was te zien hoe verschillende voertuigen uit de regio live werden gevolgd,” klinkt het bij PZ VLAS. Die auto’s bleken uitgerust met trackingtags.
Het parket West-Vlaanderen werd op de hoogte gebracht en startte samen met de federale gerechtelijke politie en andere politiezones een verder onderzoek, onder meer via het ANPR-cameranetwerk.
Na verhoor werden beide mannen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. Die besliste om hen aan te houden. De raadkamer bevestigde die aanhouding op 12 en 16 december. Het onderzoek loopt verder.