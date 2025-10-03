100.000 euro buit aan juwelen: twee verdachten opgepakt voor bankfraude bij vrouw (63) uit Knokke
In Knokke zijn een man van 26 en een vrouw van 23 aangehouden omdat ze een 63-jarige vrouw zouden hebben opgelicht door zich voor te doen als bankmedewerkers. Het duo kon dezelfde dag nog worden onderschept dankzij het cameranetwerk van de politie.
De feiten speelden zich af op 24 november. Een 63-jarige vrouw uit Knokke kreeg rond 21 uur een telefoontje van iemand die zich voordeed als medewerker van KBC. De oplichter beweerde dat ze op een frauduleuze mail had geklikt en dat er gevaar was voor een inbraak. Hij overtuigde haar om via Itsme in te loggen en juwelen en waardevolle spullen in een doos te verzamelen.
Rond 2 uur ’s nachts werd die doos opgehaald door een 23-jarige vrouw, zogezegd om “veilig te bewaren”. De volgende ochtend vertrouwde het slachtoffer de situatie niet langer en nam ze zelf contact op met haar bank. Toen was het kwaad al geschied: haar juwelen, goed voor zo’n 100.000 euro, waren verdwenen en van haar rekening was al 8.800 euro gehaald.
Opgespoord via cameranetwerk
De lokale politie Damme/Knokke-Heist startte meteen een onderzoek. Via het cameranetwerk kwam een verdacht voertuig in beeld. Dat werd diezelfde dag nog onderschept in Antwerpen. De twee inzittenden – een man van 26 en een vrouw van 23 – werden opgepakt en verhoord.
“Op basis van de elementen in het dossier zijn beide verdachten voorgeleid voor oplichting, informaticabedrog en deelname aan een criminele organisatie,” meldt het parket van West-Vlaanderen. De onderzoeksrechter hield beide verdachten aan. De man blijft aangehouden, voor de vrouw werd elektronisch toezicht opgelegd. Het parket is tegen die beslissing in beroep gegaan.
Wat kan je doen om dit te vermijden?
Het parket waarschuwt intussen om alert te blijven voor telefonische oplichting.
“Bankmedewerkers komen nooit bij mensen thuis om bankkaarten of waardevolle spullen op te halen. Vertrouw je het niet, verbreek de verbinding en contacteer zelf je bank. Bij verdachte situaties bel je 101,” benadrukt het parket.