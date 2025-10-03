De feiten speelden zich af op 24 november. Een 63-jarige vrouw uit Knokke kreeg rond 21 uur een telefoontje van iemand die zich voordeed als medewerker van KBC. De oplichter beweerde dat ze op een frauduleuze mail had geklikt en dat er gevaar was voor een inbraak. Hij overtuigde haar om via Itsme in te loggen en juwelen en waardevolle spullen in een doos te verzamelen.

Rond 2 uur ’s nachts werd die doos opgehaald door een 23-jarige vrouw, zogezegd om “veilig te bewaren”. De volgende ochtend vertrouwde het slachtoffer de situatie niet langer en nam ze zelf contact op met haar bank. Toen was het kwaad al geschied: haar juwelen, goed voor zo’n 100.000 euro, waren verdwenen en van haar rekening was al 8.800 euro gehaald.

