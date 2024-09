Vrijdagnacht pakte politiezone Westkust een Afghaan van 30 op die in Frankrijk woont. De politie zag hem in zijn auto op een parkeerplaats waar vrachtwagenchauffeurs overnachten. In de buurt vonden ze ook vier vluchtelingen. De Afghaanse autobestuurder is opgepakt en aangehouden, morgen komt hij voor de raadkamer.