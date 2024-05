De brand brak in de vroege ochtend van 7 april uit, en was zo hevig dat de brandweer het kasteel gecontroleerd liet uitbranden. Bij het onderzoek naar de oorzaak van de brand, wees alles in de richting van brandstichting. De politie voerde daarop een onderzoek en hield twee 26-jarige mannen uit Houthulst aan.