Het ongeval gebeurde rond 21 uur, toen tal van bezoekers genoten van een drankje op de terrassen op de Grote Markt in Kortrijk. Drie motorrijders reden richting de Grote Markt, maar plots liep het fout.

Een van hen zou de controle over zijn stuur verloren zijn en belandde tussen de terrasgangers. Het resultaat? Vier personen raakten gewond, onder wie twee zwaargewond. Ook enkele stoelen sneuvelden.

Verkeersdeskundige

De hulpdiensten snelden ter plaatse en de politie zette de omgeving af. Een verkeersdeskundige werd door het parket aangesteld om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De drie motorfietsen werden in beslag genomen voor verder onderzoek.

