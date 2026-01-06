Rond de besmette bedrijven worden de standaard beschermingszones van drie kilometer en bewakingszones van tien kilometer ingesteld. Omdat er in de grensregio al vijf uitbraken zijn vastgesteld, overlappen die zones elkaar.

Om de aanpak te vereenvoudigen, worden alle bestaande zones nu versmolten tot één grote beperkingszone Veurne-Alveringem. Binnen die zone van tien kilometer moeten zowel professionele als particuliere houders hun pluimvee verplicht afschermen.

