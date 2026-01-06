8°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Veurne

Twee nieu­we uit­bra­ken van vogel­griep in Veur­ne lei­den tot een­ge­maak­te beperkingszone

kippen pluimvee

Illustratiebeeld

In twee pluimveebedrijven in Veurne zijn besmettingen met het vogelgriepvirus van het type H5 vastgesteld. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Omdat de regio kampt met meerdere uitbraken, worden de verschillende veiligheidszones samengevoegd.

Rond de besmette bedrijven worden de standaard beschermingszones van drie kilometer en bewakingszones van tien kilometer ingesteld. Omdat er in de grensregio al vijf uitbraken zijn vastgesteld, overlappen die zones elkaar. 

Om de aanpak te vereenvoudigen, worden alle bestaande zones nu versmolten tot één grote beperkingszone Veurne-Alveringem. Binnen die zone van tien kilometer moeten zowel professionele als particuliere houders hun pluimvee verplicht afschermen.

Afschermplicht

Het virus wint de jongste weken opnieuw aan kracht. Dit najaar zijn al op veertien pluimveebedrijven en bij twee hobbyhouders besmettingen vastgesteld. 

Minister van Landbouw David Clarinval (MR) voerde op 23 oktober al opnieuw een algemene afschermplicht in voor professionele houders. Voor particulieren buiten de beperkingszones is afscherming niet verplicht, al raadt het FAVV dit wel sterk aan om contact met wilde vogels te vermijden. Het agentschap vraagt burgers om zieke of dode vogels niet aan te raken.

Leonie Delodder
Belga
Vogelgriep

Meest gelezen

Vkoardooie
Nieuws
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade
Sneeuw
Nieuws

Weerman Geert Naessens: "Het wordt een moeilijke ochtendspits"
Ongeval Wielsbeke
Nieuws

Vrouw krijgt boete en celstraf voor ongeval waarbij trucker verdronk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2017-09-18 00:00:00 - Opnieuw baggerwerken in havengeul Blankenberge

Meer reddingsacties voor Blankenbergse zeereddingsdienst
Van Belleghem

Ex-wereldkampioen roeien Wim Van Belleghem (62) overleden
Boerenprotest Luchthaven Oostende
Update

60-tal tractoren blokkeren luchthaven van Oostende: "Verkeershinder mogelijk in omgeving"
Stefanie Sander toont enkelband op Tik Tok

Thuisverpleegster Stefanie Sander (42) toont enkelband op TikTok
kippen pluimvee

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Alveringem
Brand Hangar Rekkem

Hangar volledig uitgebrand in Rekkem, omwonenden tijdelijk geëvacueerd
Aanmelden