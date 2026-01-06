Twee nieuwe uitbraken van vogelgriep in Veurne leiden tot eengemaakte beperkingszone
In twee pluimveebedrijven in Veurne zijn besmettingen met het vogelgriepvirus van het type H5 vastgesteld. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Omdat de regio kampt met meerdere uitbraken, worden de verschillende veiligheidszones samengevoegd.
Rond de besmette bedrijven worden de standaard beschermingszones van drie kilometer en bewakingszones van tien kilometer ingesteld. Omdat er in de grensregio al vijf uitbraken zijn vastgesteld, overlappen die zones elkaar.
Om de aanpak te vereenvoudigen, worden alle bestaande zones nu versmolten tot één grote beperkingszone Veurne-Alveringem. Binnen die zone van tien kilometer moeten zowel professionele als particuliere houders hun pluimvee verplicht afschermen.
Afschermplicht
Het virus wint de jongste weken opnieuw aan kracht. Dit najaar zijn al op veertien pluimveebedrijven en bij twee hobbyhouders besmettingen vastgesteld.
Minister van Landbouw David Clarinval (MR) voerde op 23 oktober al opnieuw een algemene afschermplicht in voor professionele houders. Voor particulieren buiten de beperkingszones is afscherming niet verplicht, al raadt het FAVV dit wel sterk aan om contact met wilde vogels te vermijden. Het agentschap vraagt burgers om zieke of dode vogels niet aan te raken.