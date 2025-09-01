Twee minderjarigen opgepakt voor brandstichting in loods in Wijtschate
De politie van Arro Ieper heeft zondag twee minderjarigen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting in een loods in Wijtschate, een deelgemeente van Heuvelland,
Er brak zondagnamiddag brand uit in een loods waar meubelen en machines werden opgeslagen. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond.
Onderzoek bij parket in Henegouwen
De brandweer stelde vast dat het om brandstichting ging. "Al gauw konden we twee verdachten identificeren en oppakken. Het gaat om minderjarigen afkomstig uit Komen-Waasten in Henegouwen", zegt Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper.
De jongeren werden meegenomen voor verhoor. "Het dossier zit nu bij het parket van Henegouwen, dat zal beslissen wat er verder met de minderjarigen moet gebeuren", aldus Verdru.