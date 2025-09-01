De brandweer stelde vast dat het om brandstichting ging. "Al gauw konden we twee verdachten identificeren en oppakken. Het gaat om minderjarigen afkomstig uit Komen-Waasten in Henegouwen", zegt Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper.

De jongeren werden meegenomen voor verhoor. "Het dossier zit nu bij het parket van Henegouwen, dat zal beslissen wat er verder met de minderjarigen moet gebeuren", aldus Verdru.