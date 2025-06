In februari woedt een felle brand in een huis in de Vredestraat. Het is een crisiswoning, voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Er is op dat ogenblik niemand. Het huis brandt volledig uit, het vuur blijkt aangestoken. Het onderzoek leidt uiteindelijk naar twee mannen van 36 uit Torhout en Ledegem. Ze blijven voorlopig in de cel.