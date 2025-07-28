24°C
Aanmelden
Nieuws
Anzegem

Twee jon­ge­ren gewond bij onge­val in Anze­gem: wagen ging over de kop

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Anzegem is vannacht een ongeval gebeurd. Een wagen ging er over de kop, de twee jonge inzittenden raakten lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 3u45 in de Kruisweg. De jonge bestuurder verloor allicht de controle over het stuur in een bocht. Het voertuig kantelde en kwam op zijn dak terecht. Een paaltje boorde zich door het dak in de achterbank. Gelukkig zat daar niemand.

De twee inzittenden vooraan raakten lichtgewond, ze kregen ter plaatse medische verzorging en werden nadien naar het ziekenhuis gebracht.

De redactie
Ongeval

Meest gelezen

Blueislands
Nieuws

Nieuwe luchtvaartmaatschappij vliegt op Oostende tijdens kerstperiode
Ongeval
Nieuws

Man overleden bij ongeval op E403 in Koolskamp
Aanhangwagen met graafmachine komt los Anzegem
Nieuws

Aanhangwagen met graafmachine komt los in Anzegem, Vichtsesteenweg afgesloten

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ongeval1

Ongeval E403 Ruddervoorde: wagen verspert snelweg richting Brugge
Ongeval

Man overleden bij ongeval op E403 in Koolskamp
Ongeval Ieper 3

Drie gewonden nadat bestuurder (79) vanop pechstrook Noorderring in Ieper wil oprijden
Ongeval Ledegem

Jongeman (19) onder invloed ramt elektriciteitspaal: voorlopig rijbewijs ingetrokken
Ongeval Rumbeke

Fietser (86) sterft twee weken na aanrijding met auto in Rumbeke
DSC 9710
Update

Ontsnapt aan het ergste: jonge vrouw als bij wonder lichtgewond na botsing tegen oplegger in Ieper
Aanmelden