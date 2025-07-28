Het ongeval gebeurde rond 3u45 in de Kruisweg. De jonge bestuurder verloor allicht de controle over het stuur in een bocht. Het voertuig kantelde en kwam op zijn dak terecht. Een paaltje boorde zich door het dak in de achterbank. Gelukkig zat daar niemand.

De twee inzittenden vooraan raakten lichtgewond, ze kregen ter plaatse medische verzorging en werden nadien naar het ziekenhuis gebracht.