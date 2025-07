Volgens Child Focus neemt het aantal dossiers rond grooming jaar na jaar toe. “We zitten nu al op het aantal dossiers van heel 2024, en het is nog maar juli”, zegt woordvoerder Niels Van Paemel. “Bovendien merken we dat de slachtoffers steeds jonger zijn. Bij de helft gaat het om kinderen van twaalf jaar of jonger, dus nog in de lagere school.”