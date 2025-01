Stéphanie Busard, designer Atelier Vierkant: “Fantastisch, we zijn trots. Het is een aanmoediging om verder te werken zoals we bezig zijn. Een pot van Atelier Vierkant kan je onderscheiden van alle andere. Elke pot van Atelier Vierkant is uniek en heeft een verhaal van A tot Z, van begin tot eind. Hij wordt op een ambachtelijke manier gemaakt. Dat is uniek in Europa en de wereld.”

Over enkele maanden opent Atelier Vierkant een nieuwe vestiging in Ninove. Ze hebben ook plannen om in Oostende nog verder uit te breiden.