Een van de bewoners had de hulpdiensten zaterdag rond 23 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw met een negental studio's op de Veemarkt in Kortrijk. Zij had de uitslaande brand opgemerkt toen ze thuiskwam na een wandeling. Net als een andere bewoner van het gebouw werd ze voor een check-up overgebracht naar het ziekenhuis. Beide slachtoffers bleken lichtgewond te zijn.