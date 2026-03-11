Bij een brand in een appartementsgebouw in Kortrijk hebben twee bewoners zaterdagavond lichte verwondingen opgelopen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Het is nog onduidelijk hoe het vuur precies is ontstaan.
Een van de bewoners had de hulpdiensten zaterdag rond 23 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw met een negental studio's op de Veemarkt in Kortrijk. Zij had de uitslaande brand opgemerkt toen ze thuiskwam na een wandeling. Net als een andere bewoner van het gebouw werd ze voor een check-up overgebracht naar het ziekenhuis. Beide slachtoffers bleken lichtgewond te zijn.
In totaal moesten 26 mensen geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Daarom stelde het parket West-Vlaanderen een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken.