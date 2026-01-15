De lokale politie Het Houtsche heeft afgelopen weekend twee vrouwen uit Gent gearresteerd voor drugshandel. Bij een eerste controle op zondag 18 januari trof de politie in een auto bijna 200 gram cannabis, hasj en duizenden euro’s cash aan. De verdachten verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Brugge.
Op zondagavond 18 januari rond 19.00 uur werd in Beernem een voertuig onderschept door de lokale politie Het Houtsche. “De wagen was eerder al in verdachte omstandigheden opgemerkt”, klinkt het in een persbericht. Bij een doorzoeking van het voertuig vonden de agenten 199 gram cannabis, 10 gram hasj en 4.435 euro aan contant geld.
Aangehouden
De 31-jarige bestuurster uit Gent werd onmiddellijk gearresteerd en naar het commissariaat gebracht voor verhoor. Het parket West-Vlaanderen besloot haar voor te leiden bij de onderzoeksrechter op verdenking van drugshandel en deelname aan een criminele vereniging. Ze werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.
Een tweede arrestatie volgde op dinsdag 20 januari. Het ging om een 33-jarige vrouw, eveneens uit Gent. Ook zij werd voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter. Beide vrouwen verschijnen op vrijdag 23 januari 2026 voor de raadkamer in Brugge.