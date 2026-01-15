De 31-jarige bestuurster uit Gent werd onmiddellijk gearresteerd en naar het commissariaat gebracht voor verhoor. Het parket West-Vlaanderen besloot haar voor te leiden bij de onderzoeksrechter op verdenking van drugshandel en deelname aan een criminele vereniging. Ze werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

Een tweede arrestatie volgde op dinsdag 20 januari. Het ging om een 33-jarige vrouw, eveneens uit Gent. Ook zij werd voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter. Beide vrouwen verschijnen op vrijdag 23 januari 2026 voor de raadkamer in Brugge.