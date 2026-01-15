9°C
Aanmelden
Nieuws
Beernem

Twee Gent­se vrou­wen in Beer­nem opge­pakt voor drugshandel

Buit Beernem

De lokale politie Het Houtsche heeft afgelopen weekend twee vrouwen uit Gent gearresteerd voor drugshandel. Bij een eerste controle op zondag 18 januari trof de politie in een auto bijna 200 gram cannabis, hasj en duizenden euro’s cash aan. De verdachten verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Brugge.

Op zondagavond 18 januari rond 19.00 uur werd in Beernem een voertuig onderschept door de lokale politie Het Houtsche. “De wagen was eerder al in verdachte omstandigheden opgemerkt”, klinkt het in een persbericht. Bij een doorzoeking van het voertuig vonden de agenten 199 gram cannabis, 10 gram hasj en 4.435 euro aan contant geld.

Aangehouden

De 31-jarige bestuurster uit Gent werd onmiddellijk gearresteerd en naar het commissariaat gebracht voor verhoor. Het parket West-Vlaanderen besloot haar voor te leiden bij de onderzoeksrechter op verdenking van drugshandel en deelname aan een criminele vereniging. Ze werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

Een tweede arrestatie volgde op dinsdag 20 januari. Het ging om een 33-jarige vrouw, eveneens uit Gent. Ook zij werd voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter. Beide vrouwen verschijnen op vrijdag 23 januari 2026 voor de raadkamer in Brugge.

Redactie
Drugs

Meest gelezen

ongeval deerlijk
Nieuws

Dodelijk ongeval op E17 in Deerlijk: 34-jarige bestuurder overleden
Brand02
Nieuws
Update

Felle brand in afvalverwerkend bedrijf in Zwevegem
Autobrand Izegem
Nieuws

Auto gaat in vlammen op kort na garagebezoek

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Onduidelijk overlijden Oostende

Man overleden in Oostends opvangcentrum voor daklozen: onderzoek gestart
416 BB LINKS boratsupporters

Club Brugge-supporters even in de cel in Kazachstan, ze waren verkleed als Borat
Wevelgem inbreker sleeplife 02

Man die bizarre inbraak pleegde in slaapwinkel is opgepakt en weer vrijgelaten
Assisen1

Assisen Noël D.: OM zal internering vordering, maar verdediging wil vrijspraak
Inccident brugge mes

Bruggeling die op kerstavond werd neergeschoten, is vrijgelaten
Politiezone VLAS

Na telefoontje van ‘politie’ volgt huisbezoek: bejaarde vrouw slachtoffer van oplichting
Aanmelden