Het ongeval gebeurde woensdagavond rond kwart over tien. Om nog onduidelijke reden is een wagen in de Vagevuurstraat tegen een boom geknald en van de weg geraakt. Twee inzittenden waren meteen dood. Het ongeval gebeurde niet ver van gemeenschapsinstelling De Zande. Iemand die daar werkt kwam nog ter plaatse en probeerde te reanimeren, maar haar hulp mocht niet baten.

In het voertuig zat er nog een derde inzittende. Maar die nam de benen. Het verklaart alvast waarom de politie en de brandweer het maïsveld net naast het ongeval doorzochten en ook een drone hebben ingezet. "Een derde persoon was weggevlucht, maar kon later worden aangetroffen," bevestigt het parket van West-Vlaanderen. "Hij is gewond, maar niet in levensgevaar."



De Vagevuurstraat bleef enkele uren afgesloten voor alle verkeer.