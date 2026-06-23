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Kortrijk

Twee auto’s rijp voor de schroot­hoop na onge­val op E403

Ongeval Aalbeke E403

Een zwaar ongeval op de E403 in Aalbeke, maandagavond rond 19u. Een Franse auto krijgt pech. De vier inzittenden laten de wagen net voor de verkeerswisselaar met de E17 op de middenstrook staan en brengen zichzelf in veiligheid. Lang duurt het niet voor een Caddy inrijdt op de Peugeot.

Aalbeke ongeval E403

De Fransen hadden misschien beter hun wagen laten uitbollen tot op de pechstrook. Nauwelijks hadden ze zich uit de voeten gemaakt of een andere wagen had de stilstaande Peugeot niet opgemerkt of anders ingeschat. Als bij wonder raakt er bij het ongeval maar één persoon lichtgewond.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Ongeval

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