De 26-jarige man beraamde een aanslag in Antwerpen, volgens het parket in de Diamantwijk en de Joodse buurt. Als voorbereiding wou hij eerst de politie in Kortrijk en Menen aanvallen. Zijn advocaat wil daarvoor nu een herkwalificatie van poging tot terroristische moord naar voorbereidende handelingen. De vrouw van de Tsjetsjeen kreeg een celstraf van acht jaar, zijn broer en nog een andere man uit Oudenburg vier jaar met uitstel.