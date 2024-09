'We hebben geluisterd naar de Oostendenaars, verschillende ideeën verzameld en alles samengebracht tot ons programma. Het resultaat is een positief verhaal voor de stad waarmee we de komende weken naar de Oostendenaars trekken, naar wie we blijven luisteren. Ons programma is geen vaststaand gegeven, maar een dynamisch werkdocument', zegt lijsttrekker Bart Tommelein. 'We gaan het in deze campagne over de inhoud hebben, over de toekomst voor de Oostendenaar. We zullen op de bal spelen, niet op de man'.

De focus gaat dus logischerwijs op de Oostendenaar. Voor hen moet er een betere mobiliteit, meer ruimte voor ondernemen, een groenere stad en toegankelijke ontmoetingsplaatsen zijn. Ook alleenstaande huishoudens en jongeren moeten meer aandacht krijgen. Betaalbaar wonen wordt steeds meer een uitdaging, ook voor de twee bovengenoemde bevolkingsgroepen, daarom wil Trots op Oostende ook alternatieve woonvormen zoals Tiny Houses en co-housing beter ondersteunen.

Nog opvallend: in Oostende leven maar liefst 134 verschillende nationaliteiten samen. Bart Tommelein verwacht van alle inwoners dat ze Nederlands leren, want dat is naar eigen zeggen het belangrijkste speerpunt richting integratie in Oostende.

Alle info over de campagne vind je op de website van Trots op Oostende