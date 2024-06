Lijsttrekker Bart Tommelein

Huidig burgemeester Bart Tommelein is lijsttrekker. Natacha Waldmann (Groen - Schepen van Welzijn) en Bart Plasschaert (cd&v - Schepen van Vrije Tijd) staan op plaats twee en drie.

In totaal vinden we vijftien Open VLD'ers, elf kandidaten van Groen, zeven leden van cd&v en zes onafhankelijken op de lijst. Domien Van Loock is de eerste onafhankelijke op plaats veertien. De jongste kandidaat wordt in oktober achttien jaar en het ouderdomsdeken is 72 jaar. "Alle 41 heel uniek maar bovenal Trots op ons mooi Oostende", geeft het team mee.