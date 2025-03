Ook gemeenteraadslid Charlotte De Backer uit kritiek op de beslissing. "De regelgeving is duidelijk: communicatie vanuit de stad moet alle burgers informeren. Dit dreigt een gevaarlijk precedent te scheppen. Omdat de deontologische commissie van de stad nog niet geïnstalleerd is, zien we ons genoodzaakt klacht in te dienen."

Trots op Oostende roept het stadsbestuur op om de aanbesteding in te trekken en maximaal gebruik te maken van de bestaande communicatiedienst.