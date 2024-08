Enkele installaties sprongen eruit als publieksfavorieten, waaronder de laarzen van het werk Who? door de Colombiaanse kunstenaar Iván Argote aan de Speelmansrei. Maar ook Common Thread van het Amerikaanse architectenbureau SO–IL in de Kapucijnentuin, en de reeks zwartgeblakerde prauwen van de Zuid-Afrikaanse architect Sumayya Vally bij het Minnewater wist het publiek te waarderen.

“Met het thema Spaces of Possibility wilde de organisatie een zaadje planten voor nieuwe of andere toepassingen in de stad en laten zien dat een evenement als TRIBRU ook gemeenschapsvormend en verbindend kan zijn”, klinkt het bij de organisatie.

Vanaf 2 september verdwijnen de installaties geleidelijk uit het straatbeeld. Daarna is het wachten op de vijfde editie van de Triënnale in 2027.