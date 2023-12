Infrabel publiceert pas in januari de jaarcijfers over ongevallen aan overwegen, maar dit jaar ging het in onze provincie een paar keer mis aan de slagbomen. "In de laatste maanden van dit jaar gebeurden opvallend veel ongevallen aan overwegen", vertelt Baeken. Infrabel waarschuwt regelmatig om het signaal niet te negeren, maar dat was in Komen-Waasten niet het geval.