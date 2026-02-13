6°C
Trans­mi­gran­ten komen Zee­brug­se haven vaakst bin­nen via vrachtwagen

2018-03-30 00:00:00 - 74 transmigranten opgepakt

Archief

In 2025 zijn 150 transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge, waarvan 80 procent via vrachtwagens binnenraakte. Dat is een lichte stijging tegenover 2024, toen 130 personen werden geïntercepteerd. Dat blijft uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij gouverneur Carl De Caluwé.

“Door de betere beveiliging van de haven met camera’s en afsluitingen proberen de transmigranten steeds meer op andere manieren binnen te geraken. Zo geraakten vorig jaar 120 van de 150 opgepakte transmigranten de haven binnen via vrachtwagens. Slechts 18 transmigranten of 12 procent van het totaal kon binnen geraken via de afsluiting rond de haven. Daaruit kan geconcludeerd worden dat het beveiligingssysteem zeer nuttig is. Maar waakzaamheid blijft nodig”, verduidelijkt Kurt Himpe uit Izegem.

Inklimmen wordt strafbaar

‘Vanaf 8 april wordt het inklimmen in een vrachtwagen ook buiten het havengebied strafbaar”, vult Kamerlid Maaike De Vreese uit Brugge aan. “Als N-VA dringen we daar al jaren op aan en het is nu ook opgenomen in het nieuwe strafwetboek. Op dezelfde nagel kloppen werkt. Inklimmen is levensgevaarlijk, het veroorzaakt economische schade en zet een enorme druk op vrachtwagenchauffeurs die zich niet meer veilig voelen op de snelwegparkings. Het is dan ook niet meer dan normaal dat een duidelijk signaal wordt gegeven dat dit niet kan.

