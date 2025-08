De komst van de historische tram, symbool van het feest, was dit jaar opnieuw een publiekstrekker. Vorig jaar moest het voertuig noodgedwongen aan de kant blijven na een incident met een oude tram in Gent, wat leidde tot extra keuringen. Ook dit jaar liep het niet zonder slag of stoot.

“De oude tram die vorig jaar niet kon rijden, moest herkeurd worden, maar dat lukte toen niet. Dit jaar is hij er weer wel”, verklaarde burgemeester Wilfried Vandaele. “Maar er was iets met de bovenleiding waardoor hij opnieuw wat vertraging had. Gelukkig is alles goed gekomen.”