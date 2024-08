De Concessie, de historische villawijk in Anglo-Normandische stijl, is het decor van het evenement. 300 figuranten brengen de elegantie en de sfeer van de late 19e en vroege 20e eeuw opnieuw tot leven. Dat doen ze met prachtige kostuums, fietsen, koetsen en auto’s van toen die door de Concessie rijden. Voor het eerst sinds de start van Trammelant zijn er geen historische trams.

Nadat een oude tram vuur heeft gevat in Gent laat vervoersmaatschappij De Lijn geen historische trams meer rijden op haar net. Die trams zijn normaalgezien een blikvanger op Trammelant. De technologie van de oude trams sluit niet goed aan op het moderne net. Pas als de historische trams worden aangepast, mogen ze opnieuw rijden.

Trammelant ontstond in 1978 toen het iconische tramstationnetje zijn 75ste verjaardag vierde en daar een groot feest aan gekoppeld werd. Het evenement is intussen uitgegroeid tot een traditie in De Haan en een waar eerbetoon aan het erfgoed van de gemeente. Trammelant lokt jaarlijks duizenden bezoekers en is daarmee een van de populairste evenementen aan de kust.