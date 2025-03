Het ongeval gebeurde rond 21.30 uur in de Rustenburgstraat in Sint-Pieters. Volgens de eerste vaststellingen zou de bestelwagen tot stilstand gekomen zijn naast een geparkeerde wagen. De bestuurder stapte uit, maar op dat moment begon de bestelwagen waarschijnlijk achteruit te rollen. De man probeerde wellicht nog in te grijpen, maar de ruimte tussen beide voertuigen was te smal, waardoor hij gekneld raakte. Dat zegt Lien Depoorter van de Brugse politie. Voor de man kon geen hulp meer baten.

De politie sloot de omgeving af voor het onderzoek en verwittigde het parket. Bij het ongeval was ook niemand anders betrokken.