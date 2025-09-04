23°C
Poperinge

Trac­tor en bestel­wa­gen bot­sen in Watou: één per­soon kritiek

In Watou is gisteravond een zwaar ongeval gebeurd. Een man van 25 raakte daarbij zwaargewond.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Stoppelweg en de Kapellestraat. De chauffeur van een bestelwagen gaf geen voorrang aan een tractor, en daardoor botsten beide voertuigen tegen elkaar. De chauffeur van de lichte bestelwagen, een man van 25 raakte daarbij zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Ieper. De chauffeur van de tractor, een man van 20 uit Watou, bleef ongedeerd.

Enkele uren voor dit ongeval, was er ook al een ongeval op de grens van Proven met Roesbrugge-Haringe, ook twee deelgemeenten van Poperinge.

Brandweer westhoek
Nieuws

Fietser (83) kritiek na ongeval in Proven
Ben Storme

Ben Storme
Ongeval

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

