Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Stoppelweg en de Kapellestraat. De chauffeur van een bestelwagen gaf geen voorrang aan een tractor, en daardoor botsten beide voertuigen tegen elkaar. De chauffeur van de lichte bestelwagen, een man van 25 raakte daarbij zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Ieper. De chauffeur van de tractor, een man van 20 uit Watou, bleef ongedeerd.

Enkele uren voor dit ongeval, was er ook al een ongeval op de grens van Proven met Roesbrugge-Haringe, ook twee deelgemeenten van Poperinge.