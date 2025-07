De top van de Zwarteberg ligt net over de grens in Frankrijk en daar komt de eerste rit van de Tour morgen rond halfvijf voorbij. Horecazaken hopen alvast op veel volk. “Het is pas ons tweede weekend dat we open zijn, en we hebben het geluk dat de Tour vlak voor de deur passeert. We zijn heel content en helemaal klaar om iedereen te ontvangen”, vertelt Emilie Descamps van horecazaak Altitude 152.