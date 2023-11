De man die de boot bestuurde kon pas later aan de smokkel gelinkt worden. De Albanees was vanuit Luik in een busje naar De Panne gereden. De Albanese Luikenaar zou de spilfiguur zijn, maar uit angst voor hun familie leggen de andere betrokkenen geen verklaringen over hem af. Volgens de verdediging is hij geen smokkelaar, en was hij naar eigen zeggen met beperkte uitleg op zee gestuurd.

Het OM vorderde bij verstek zes jaar cel en 48.000 euro boete voor het vermoedelijke kopstuk van de bende. Twee andere riskeren dezelfde boete en vier jaar cel, waarvan achttien maanden effectief. De rechter doet uitspraak op 3 januari.