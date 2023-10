De Iraanse Koerd Hewa R. (30) werd uiteindelijk begin mei 2022 opgepakt tijdens zijn werk in Oost-Londen. Vervolgens werden op 5 juli 2022 ook in Duitsland 18 verdachten ingerekend. Bij huiszoekingen op 36 plaatsen werden daarbij 119 boten, 33 motoren en 967 zwemvesten aangetroffen. Momenteel zitten elf beklaagden nog steeds in voorhechtenis.