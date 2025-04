Het openbaar ministerie merkte op dat M. en W. respectievelijk al zes en twaalf veroordelingen opliepen. In 1998 werd M. zelfs al veroordeeld voor brandstichting. In die omstandigheden werd nu tien maanden effectieve gevangenisstraf gevorderd. De verdediging legde uit dat de beklaagde toen dakloos was, maar ondertussen door een andere veroordeling in de gevangenis zit. In die omstandigheden werd tevergeefs aangestuurd op probatievoorwaarden.

M. hoopte wel met succes op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Volgens de verdediging speelde zijn alcoholverslaving een grote rol in de feiten. "In nuchtere toestand weet hij maar al te goed dat het niet zo grappig was", aldus meester Ewout Lievens.