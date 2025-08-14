De overval gebeurde in augustus vorig jaar, op klaarlichte dag rond negen uur 's ochtends. Een getuige van de overval kon alles filmen.

Met vier probeerden ze zo'n 80.000 euro aan sigaretten te stelen. Eén van hen is minderjarig en is intussen al voor de jeugdrechter verschenen. Een andere, meerderjarige dader, was voor de overval op verkenning geweest en is nu mee veroordeeld.