Vier overvallers krijgen straffen tot 28 maanden cel voor een overval vorige zomer op takakswinkel La Palma, aan de rotonde vlakbij de Franse grens in Menen. Beelden toonden toen hoe driest de overvallers te werk gingen.
De overval gebeurde in augustus vorig jaar, op klaarlichte dag rond negen uur 's ochtends. Een getuige van de overval kon alles filmen.
Met vier probeerden ze zo'n 80.000 euro aan sigaretten te stelen. Eén van hen is minderjarig en is intussen al voor de jeugdrechter verschenen. Een andere, meerderjarige dader, was voor de overval op verkenning geweest en is nu mee veroordeeld.
De politie was toen snel ter plaatse en kon één verdachte meteen arresteren. Na een korte achtervolging konden ze ook een tweede inrekenen. Twee anderen waren nog binnen, ook zij zijn toen meteen opgepakt. Het viertal was al gekend bij de politie.
De uitbater kreeg vorig jaar nog diezelfde ochtend de buit terug.