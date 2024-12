Tot 10 jaar cel voor moordpoging

Het slachtoffer is een chauffeur van Club Brugge, maar dat heeft niets met de feiten te maken. In zijn huis kreeg hij in mei 2022 een tiental messteken, maar overleefde de moordpoging. Het zou gaan om een wraakactie. Het slachtoffer is ooit zelf veroordeeld, voor mishandeling van zijn toenmalige stiefdochter. En één van de beklaagden heeft nu een relatie met die vrouw.

Beide beklaagden steken de schuld op de anderen, en houden vol dat hun kompaan de bijna fatale messteken uitdeelde. Eén man uit Oostende is nu veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar effectief. Zijn handlanger uit Knokke-Heist krijgt 5 jaar, waarvan de helft met uitstel.