Een pittig debat was het in "De Sleutels van de Stad - Oostende". Waarin Burgemeester Bart Tommelein (Trots op Oostende) zijn beleid verdedigde. Maar waarin ook de verschilpunten met oppositiepartijen Vooruit Plus, van John Crombez, en Vlaams Belang, van Tom Lamont, helder naar voren kwamen. Of het nu ging over het mobiliteitsplan en de zone 30, over de ziekenhuisfusie tussen AZ Damiaan en AZ Serruys of het veiligheidsbeleid in de stad: "Voor mijnheer Crombez en mijnheer Lamont is het allemaal slecht," zegt Tommelein. "Niet waar", repliceren zij. "Maar de dialoog tussen de Oostendenaar en het stadsbestuur is helemaal zoek".