Bij de provincieraadsverkiezingen op 13 oktober is er niet langer een opkomstplicht. Daar wordt het vormen van sterke lijsten belangrijk voor alle politieke partijen. Bij Vooruit zal zetelend provincieraadslid Tom Willems de lijst trekken in kieskring Brugge. “Voor mij is het een hele eer deze lijst te mogen trekken. Vorige verkiezingen stond ik nog op plaats twee. Dit wordt dus een nieuwe ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat we een sterke lijst hebben gevormd en dat we een mooi resultaat zullen behalen”, aldus de lijsttrekker.