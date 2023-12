"De eindejaarsperiode is een goed moment om na te denken, ook voor mezelf, over wat ik wil gaan doen als ik volgend jaar 40 jaar word. Immers heb ik voor mezelf beslist geen kandidaat meer te zijn voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 9 juni", zegt de West-Vlaming. Vandenkendelaere heeft er twee mandaten als Europees Parlementslid op zitten.

"Mijn liefde voor Europa heb ik dankzij twee opvolgingen in het Europees parlement in de afgelopen 9 jaar kunnen omzetten in politiek werk in het hart van onze Europese democratie, steeds met overgave en authenticiteit. Met die goeie herinnering neem ik straks afscheid van het bovenlokale politieke werk, om nieuwe kansen tegemoet te gaan, in een nieuw en ander leven en met meer tijd voor mijn gezin."

CD&V maakte in oktober bekend dat voormalig partijvooriztter en gewezen minister Wouter Beke bij de verkiezingen van juni 2024 de Europese lijst zal trekken.