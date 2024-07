Tom Dedecker zit al 18 jaar in de gemeentepolitiek, en heeft daarnaast ook een boekhoudkantoor. Die combinatie blijkt nu niet meer haalbaar te zijn. De beslissing heeft niets te maken met z’n zware val van een trap, twee jaar geleden. Toen lag Dedecker even in coma, maar na een lange revalidatie is hij helemaal hersteld.

Tom is de neef van burgemeester Jean-Marie Dedecker, die hem als z’n opvolger zag.